Nuova impennata di contagi da Coronavirus in provincia di Latina.

L’ondata di positivi non sembra volersi arginare. Oggi, stando quanto riportato nel bollettino ufficiale della Asl di Latina, sono 42 i nuovi casi rilevati.

I nuovi contagi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (13), di Cisterna di Latina (5), di Cori (8), di Formia (2), di Latina (7), di Pontinia (1), di Sermoneta (1), di Sezze (1),

di Sonnino (3) e di Terracina (1).

Si è registrato il decesso di un paziente, residente nel Comune di Norma già annunciato dal sindaco ieri.

I casi sono arrivati in totale a 1644 e aumentano ancora le persone che necessitano di ricovero in strutture ospedaliere che arrivano a 110 su 921 positivi attuali mentre 811 sono gestiti a domicilio.

Sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno, locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus Sars-Cov2.

La situazione continua a destare preoccupazione soprattutto perchè, oltre ai Comuni con maggiori criticità, la circolazione riguarda tutto il territorio.

In questi giorni sono stati attivati alcuni inasprimenti delle misure per contenere il contagio, a partire dall’obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto fino alla riduzione degli orari di apertura dei locali.

Purtroppo sono in tanti, soprattutto per quanto conceerne il mantenimento del distanziamento, a non rispettare le regole che mirano ad evitare nuovi focolai.

Intanto ad ore è atteso il nuovo decreto da parte del presidente Cote che potrebbe contenere, anche in relazione agli ulteriori positivi riscontrati ancche nel lazio e nel resto del Paese, contenere qualche ulteriore stretta.