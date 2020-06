Nessun nuovo caso anche oggi si registra in provincia di Latina stando il bollettino ufficiale della Asl.

A Latina la Asl considera chiusi i cluster di Priverno e della RSA San Michele.

Sono 8 i nuovi casi positivi e tre decessi nel Lazio.

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, la videoconferenza quotidiana della task-force regionale per il covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi – ha spiegato l’assessore regionale del Lazio alla sanità Alessio- è stato ricoverato al Policlinico Umberto I un paziente proveniente da Dacca (Bangladesh) che riferisce di essere stato sintomatico già alla partenza. Avviata la notifica al Ministero della Salute per le operazioni di verifica del caso”.

Dei casi odierni due sono riferiti all‘Istituto religioso Teresianum a Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria e dove sono stati effettuati test a tutti. Si tratta di un giardiniere (Asl Roma 1) e di una suora (Asl Roma 3).

“La situazione dell’Istituto religioso è sotto controllo, ma ribadisco che devono essere rispettate le misure di contenimento disposte dalla Asl senza alcuna eccezione. Nessuno può entrare o uscire senza l’autorizzazione della Asl. Nella Asl Roma 1 – spiega – un infermiere positivo è riferito alla coda del focolaio del San Raffaele Pisana che raggiunge così un totale di 119 casi”.

Nella Asl Roma 4 i due casi positivi sono stati individuati in sede di pre-ospedalizzazione e nella Asl Roma 6 un positivo è stato individuato in sede di Pronto soccorso e trasferito poi al Policlinico Umberto I.

All’ospedale San Giovanni dopo 620 tamponi effettuati è stato registrato il primo positivo al tampone al drive-in.