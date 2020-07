Nessun nuovo contagio registrato oggi nella provincia di Latina e nessun nuovo decesso dopo quello della donna di Priverno.

I casi ad oggi sono saliti a 588 di cui 516 guariti e 37 vittime.

Il numero dei positivi attualmente è di 35 persone di cui solo 15 curati a domicilio.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

La Asl di Latina continua ad invitare a tenere alta l’attenzione e a rispettare tutte le misure di sicurezza previste a partire dal distanziamento e dall’uso delle mascherine.

Resta il timore per i casi importati dall’estero che hanno inciso in modo esponenziale non solo sui contagi registrati sul territorio pontino ma anche nel Lazio.

Ad oggi l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre

all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.