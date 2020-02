Esito negativo. Questo il contenuto del bollettino emesso, come ogni giorno dallo Spallanzani di Roma sui test effettuati.

I casi sospetti si sono rivelati delle semplici influenze e nessun contagio da Covid 19 è emerso nelle ultime ore.

Possono tirare un sospiro di sollievo non solo l’autotrasportatore arrivato ieri in ambulanza da Frosinone ma anche la ragazza di Terracina e le loro famiglie.

Intanto stando i dati ufficiali si sarebbero ridotti del 20% gli accessi ai Pronto soccorso nell’ultima settimana, a dimostrazione dell’efficacia delle indicazioni che sono state recepite dai cittadini sulla diffusione del virus.

“E’ una buona notizia che i cittadini stiano osservando le disposizioni. E’ inutile recarsi al pronto soccorso se non in caso di una chiara necessità. Da oggi è attivo il numero verde 800.118.800 che, da questa mattina, in poche ore ha già – spiega l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato – ricevuto mille chiamate e che si affianca al 1500 ed il numero delle emergenze 112 per tutte le informazioni e l’assistenza sul Covid-19″.