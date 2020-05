Nessun nuovo caso positivo è stato registrato oggi nel bollettino della Asl di Latina rispetto a ieri 18 maggio.

Sono quindi 533 in totale ad oggi le persone contagiate, 407 i negativizzati e 32 le vittime.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Complessivamente, sono 172 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10,200 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Domani, intanto, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato illustrano i dati relativi ai test sierologici nel Lazio.

Nessuno nuovo caso e nessun decesso nel Lazio, esclusa Roma e la sua provincia dove i nuovi positivi sono 20. La Asl Viterbo non ha nuovi casi e non ha decessi, come la Asl Rieti, la Asl Latina e la Asl Frosinone.