Dopo i due casi registrati ieri, all’interno della comunità indiana a Sabaudia, oggi la Asl di Latina non registra nuovi positivi al coronavirus in provincia di Latina. ù

contagi totali registrati dalla Asl sono 590, con 516 guariti e 37 persone infette, di cui 16 trattate a domicilio.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Tuttavia l’allerta e la preoccupazione per i contagi resta alta.

E’ quello del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che per ora frena la posizione dell’assessore regionale Alessio D’Amato che aveva annunciato in tempi brevi un’ordinanza sull’uso della mascherina anche all’aperto.

“Stiamo monitorando con attenzione la situazione e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio. Per ora non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello ai sindaci a emettere, lì dove necessario, ordinanze per limitare ed evitare assembramenti.

La nuova campagna invita tutti a non diventare complici del Covid 19″