In giornata dovrebbe arrivare il nuovo report sull’andamento dei contagi.

Intanto il presidente Conte prosegue, dopo aver relazionato a Camera e senato, nella definizione del nuovo decreto che potrebbe arrivvare già questa sera e in cui saranno contenute nuove importanti misure restrittive mirate a contenere il contagio e a raffreddare la curva.

Scuola, spostamenti e occasioni che potrebbero dar luogo ad assembramenti sono nel mirino così come sale giochi e musei.

Nel nuovo atto, che segnerà di fatto l’entrata nella fase 4 della pandemia che sta correndo a suon di contagi in tutto il territorio italiano contiene anche uno strumento per monitorare e comprendere quali siano le effettive soglie di criticità registrate regione per regione.

Una sorta di semaforo con aree verdi, gialle e rosse e il compito, affidato al ministro Speranza, di decidere dove, come e cosa chiudere situazione per situazione.

Su tutto peserà l’indice Rt che oggi vede Lombardia, Piemonte e Calabria sotto i riflettori ma sono quindici quelle considerate maggiormente a rischio.