“Sul Natale aspettiamo indicazioni di carattere nazionale perche’ delle misure vanno prese subito ma in maniera omogenea su tutto il territorio. Ci aspettiamo nelle prossime ore degli atti conseguenti, stante anche l’incremento dei decessi a livello regionale: oggi nel Lazio tocchiamo un picco preoccupante, ma anche nazionale”.

Questo il commento dell’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, a margine di un evento all’ospedale Spallanzani.

“La rete ospedaliera regge – conclude D’Amato- ma se non adottano subito provvedimenti per abbassare ulteriormente la curva potremmo trovarci in difficoltà”.

Sono calati, infatti, contagi, ricoveri e le terapie intensive ma aumentano morti. Oggi nel Lazio su oltre 15 mila tamponi (+2.047) si registrano 1.159 casi positivi (-156), 83 i decessi (+45) e +2.704 i guariti.

Roma città rimane sotto ai 600 casi (578).

Nella Asl Roma 1 sono 274 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentotto casi sono ricoveri. Si registrano sedici decessi in pazienti con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 219 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantasei sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano ventuno decessi in pazienti con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 85 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano undici decessi in pazienti con patologie”.

Nella Asl Roma 4 sono 58 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 118 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi in pazienti con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 80 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici i casi con link alla cooperativa onlus ‘I Lautari’ di Ardea dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano dodici decessi in pazienti con patologie.

Nelle province si registrano 325 casi e sono dodici i decessi in pazienti nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 167 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 83 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano otto decessi di in pazienti di 50, 55, 64, 76, 80, 82, 85 e 89 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 57 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantuno i casi con link al convento di suore di San Francesco a Bagnoregio dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 78 anni con patologie”.

Nella Asl di Rieti si registrano 18 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi in pazienti di 56, 83 e 92 anni con patologie.