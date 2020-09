Numeri in costante salita nel Lazio. Picchi di 230 casi positivi al coronavirus mai raggiunti neanche nel periodo peggiore e centrale della pandemia.

Una situazione che sta destando grande preoccupazione sia nelle istituzioni che nei presidi sanitari e che hanno portato a rendere, di nuovo, più stringenti le misure per proteggersi e proteggere dalla circolazione del coronavirus.

A partire dall’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto. Le terapie intensive stanno vedendo un aumento dei ricoverati, alcuni reparti di malattie infettive degli ospedali sono già stracolmi come nel caso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Non si esclude nei Comuni più colpiti possibili lockdown mirati ma oggi, nel corso del collegamento video all’evento organizzato dall’Osservatorio Economico e Sociale “Riparte l’Italia”, a Bologna, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti è andato oltre.

“L’aumento delle ultime settimane significa che il virus esiste e non va sottovalutato. Finchè – spiega – non ci sarà un vaccino dobbiamo, tutti, rispettare le tre semplici regole che ci consentono di tornare a vivere quali il distanziamento, l’uso corretto della mascherina e lavare spesso le mani. Non escludo se non rispettiamo le regole che possa esserci un nuovo lockdown ma dobbiamo lavorare tutti insieme per evitarlo“.

Il presidente ribadisce anche l’appello alla vaccinazione anti influenzale almeno per gli over 60.

“Tutti gli over 60, quest’anno, facciano il vaccino influenzale. Nella mia Regione, forse con eccesso di zelo in attesa del parere del Consiglio di Stato, l’ho messo come obbligatorio. Ma avere un modo per evitare ricoveri inappropriati, in modo da capire diagnosi precoce sul Covid, e’ molto importante. Io capii di avere il Covid alle prime linee di febbre proprio perchè ero vaccinato”.