“I nuovi casi sono cluster familiari, ad eccezione di alcune questioni che hanno riguardato una comunità religiosa e una ambulatoriale in provincia di Latina”.

Questo il bilancio effettuato oggi, in commissione, dall’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato in merito all’andamento dei contagi del Covid 19 sul territorio.

Intanto nel Lazio i test sierologici sono circa a quota 42 mila, con circa 1000 positivi per una incidenza del 2,4%.

I tamponi positivi sono stati 81 e si tratta di “soggetti asintomatici che altrimenti non avremmo individuato”.

I test sierologici sono stati avviati su tutto il personale sanitario in numero considerevole e anche sulle forze dell’ordine, in primis Guardia di finanza, polizia, vigili del fuoco

Guardia costiera e carabinieri.

Si andrà avanti poi con pediatri di libera scelta, infermieri, operatori della Rsa e il resto delle forze dell’ordine. L’obiettivo è concludere entro la fine di giugno.

Le parole dell’assessore arrivano a margine di un’altra giornata positiva nel Lazio dove si registrano ancora casi in calo ed un trend allo 0,2%.

“In terapia intensiva – spiega l’assessore – abbiamo 60 pazienti e questo ci sta consentendo di rientrare in un setting ordinario” di attività sanitaria. Per quanto riguarda il tema della esecuzione del tracciamento, stiamo potenziando l’attività di contact tracing sia centralmente con il Seresmi sia all’interno delle singole Asl. A breve – spiega D’Amato – ci sarà a una selezione per il rafforzamento del servizio all’interno delle Asl, che comunque sono già state potenziate. Questo avverrà insieme all’esito della app nazionale che sarà testata in 3 regioni di piccole e medie dimensioni:

Liguria per il Nord, Abruzzo per il Centro e Puglia per il Sud”.