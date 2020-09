Anche oggi, come accade giornalmente dal’inizio della pandemia, l’assessorato alla sanità della regione Lazio, nella persona dell’assessore Alessio D’Amato.

Nel comunicato si legge: “Su circa 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 230 casi di questi 148 sono a Roma e zero decessi. Il valore RT è a 0.85″.

Ricordiamo che nel Lazio sono attualmente positive 6347 persone. Di queste, 579 sono ricoverate: 544 fuori dalla terapia intensiva e 35 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare sono invece in 5768. Per quanto riguarda il numero totale di casi Covid-19 esaminati nella Regione, oggi e’ arrivato a 15.205. Infine, il numero di deceduti fin qui è pari a 902, mentre il numero totale di guariti e’ di 7956″.

Sempre l’assessore D’Amato sottolinea come: “Nelle province si registrano 43 casi e nessun decesso nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono quindici i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e due dalla Toscana. Cinque i casi con link ad un cluster di un matrimonio dove è in corso l’indagine epidemiologica e quattro sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Frosinone si registrano tredici casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazzione.

Nella Asl di Rieti si registrano dieci casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Viterbo si registrano cinque casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati