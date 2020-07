“Molti amici mi chiedono di fare un appello ai giovani del nostro Paese. Lo faccio più che volentieri, considerando che l’età media dei contagiati si è abbassata”.

Inizia così il messaggio affidato alla sua pagina social dal direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia.

“Carissimi giovani, dimostrate di essere la parte migliore di questa società, mai più assembramenti, vi prego! Guidate in prima linea questa ‘guerra’, che vinceremo sicuramente, anche e soprattutto dimostrando di saper applicare le regole con disciplina e senso del dovere. Fate attenzione a come si stanno formando i nuovi contagi, proteggete i vostri genitori ed i vostri nonni con un atteggiamento di responsabilità. Tenete alta la guardia!Usciremo da questa situazione anche grazie alla vostra forza e voglia di costruire insieme un mondo migliore. Da questa negatività tiriamo fuori il meglio di noi”.

Parole chiare che arrivano in un momento in cui, complice anche l’estate e la possibilutà di stare all’aria aperta, purtroppo gli assembramenti senza mascherine sono diventati la quotidianità.

Oggi, intanto, nel Lazio si registrano 18 casi. Di questi 14 casi (78%) hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati.

“Stiamo ricostruendo tutti i contatti grazie ad un lavoro titanico del servizio sanitario regionale. Ad oggi – spiega l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – sono stati tracciati e posti in isolamento 184 casi positivi al tampone grazie all’ attività di contact tracing al drive-in del Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) per la comunità del Bangladesh: ad oggi già effettuati circa 6 mila tamponi”. Tra i nuovi casi, nella Asl Roma 1 “uno riguarda un paziente del reparto di geriatria del Policlinico Umberto I. Già concluse le procedure di sanificazione della struttura”.

Nella Asl Roma 2, i 14 nuovi casi sono tutti riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati.

Nella Asl Roma 4 due nuovi casi nelle ultime 24 ore uno riguarda una donna con link familiare ad un bambino ora ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, mentre il secondo caso riguarda una donna di 47 anni individuata in accesso al pronto soccorso a Civitavecchia.

Infine per quanto riguarda le province non si registriamo nuovi casi nelle ultime 24 ore e zero decessi Rieti si conferma per il settimo giorno consecutivo Covid Free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuno. Si registra un decesso nelle ultime 24h.