“Non pensiamo di poter combattere l’alluvione con gli stracci e i secchi. Stiamo cercando di costruire una vera e propria diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori”.

Con questo commento il premier Giuseppe Conte ha presentato il maxi decreto firmato in queste ore a sostegno di imprese e famiglie per far fronte alla crisi che, sul piano economico, l’emergenza Coronavirus sta creando sul territorio.

Una “manovra economica poderosa“, qualcosa che rappresenta un “modello” anche sul fronte della politica a sostegno dell’economia.

Il decreto stanzia tre miliardi e mezzo alla sanità e oltre 10 miliardi per la tutela del lavoro, “affinché nessuno perda il posto” spiega Gualtieri, che annuncia un nuovo decreto economico in aprile.

“Dovremo predisporre nuove misure anche per ricostruire il tessuto economico sociale, con un piano – continua Conte – di ingenti investimenti che dovremo promuovere con una rapidità che il nostro Paese non ha mai conosciuto prima. Semplificazione, innovazione, alleggerimento delle tasse”.

I ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che la cassa integrazione in deroga riguarderà anche le aziende con un solo dipendente.

“Per gli autonomi e i liberi professionisti in questo primo decreto ci sono circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattività. I permessi per la legge 104 passeranno a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro”.

Non sarà possibile fare licenziamenti collettivi né procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per due mesi a partire dall’entrata in vigore del decreto del Governo sull’emergenza coronavirus approvato oggi.

I lavoratori dei settori del turismo, della cultura, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo godranno di indennità straordinarie per contenere gli effetti negativi dovuti alle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus.

Le indennità sono estese anche ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali.