Nessuna buona notizia nel bollettino ufficiale della Asl di Latina.

L’ondata di contagi continua a salire a dimostrazione del fatto che il Coronavirus sta cicolando e velocemente.

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 60 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), di Cisterna di Latina (11), di Cori (5), di Fondi (1), di Formia (5), di Latina (11), di Roccagorga (2), di Sabaudia (2), di Sermoneta (5), di Sezze (1) e di Terracina (14).

Per fortuna non ci sono nuovi decessi.

I casi sono arrivati a schizzare in una manciata di settimane a 1500 ponendo il territorio pontino, ed il triangolo nord Latina, Aprilia e Cisterna nel mirino delle istituzioni.

Ora a questa situazione già preoccupante si somma anche quella di Terracina dove i tamponi sono appena iniziati ma il numero dei positivi continua a crescere.

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.