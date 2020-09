Nessun accenno al miglioramento, in termini di dati, per i contagi da Coronavirus in provincia di Latina.

Oggi sono 23 i nuovi casi positivi registrati e distribuiti nei Comuni di Aprilia (5),

Cori (1), Cisterna di Latina (1), Formia (1), di Latina (7), San Felice Circeo (3), Priverno (1), Sezze (2)

La Asl nel bollettino ufficiale comunica anche 2 casi positivi, non residenti in provincia.

Non si registrano nuovi decessi.

I casi sono arrivati a 1165 con 421 persone trattate a domicilio rispetto alle 494 positive attuali.

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, è stata attivata nel Comune di Formia una locale postazione di Drive in straordinario per l’esecuzione del test rapido (“antigenico”) volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

L’esecuzione di tale test è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti nel Comune, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’interno della comunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatori dell’infezione.