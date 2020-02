Coronavirus, la paura corre sul “filo” del telefono.

Man mano che i casi in Italia aumentano e nonostante nel Lazio i tre pazienti dello Spallanzani siano guariti, i timori dei cittadini sul possibile contagio aumentano ogni istante.

E a peggiorare la situazione ci sarebbe la mancanza di informazioni rapide ed adeguate nei confronti di cittadini.

Tante le segnalazioni di cittadini a Roma e nel Lazio, tornati da luoghi, in Italia o all’estero, dove sono stati registrati contagi da coronavirus, che si sono posti in quarantena volontaria e non hanno idea di come comportarsi.

“A quanto pare le chiamate al 112 vengono rimbalzate al 1500 e alla fine restano senza indicazioni sul da farsi: a quali strutture rivolgersi, se richiedere o meno il tampone. Occorre colmare – spiega il vice presidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi – questo deficit di ascolto perchè si rischia di aumentare lo stato di insicurezza dei cittadini già sin troppo elevato. L’effetto panico si fa sentire anche su strumenti che dovrebbero essere di ausilio al cittadino e invece si stanno rivelando insufficienti. Zingaretti intervenga per rassicurare la popolazione”.

Alle parole del vice presidente Cangemi si aggiungono quelle del presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone.

“Ho avuto modo di verificare personalmente sulle difficoltà esistenti e giustamente già segnalate dal collega. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore D’Amato ieri in commissione sanità, chiedo un potenziamento immediato delle linee, perché occorre rispondere con la massima precisione alle domande degli utenti sul virus e nel più breve tempo possibile. In particolare – spiega il capogruppo regionale di Forza Italia – i cittadini tornati da luoghi dove si sono registrati contagi devono ricevere le informazioni necessarie sulle misure precauzionali da assumere”.

Intanto, come richiesto dall’opposizione, è stata fissata per mercoledì 4 marzo la seduta straordinaria del consiglio regionale sul coronavirus.