di Daniela Pesoli – Ancora un test positivo per il nuovo Coronavirus all’ospedale Dono Svizzero di Formia, accertato su un paziente che ieri si è recato nella tenda del pre-triage della struttura con sintomi influenzali.

L’uomo, un 50enne residente a Fondi, è stato sottoposto al tampone per il Covid 19 e questa mattina l’esito è risultato positivo.

E’ stato pertanto disposto immediatamente il trasferimento all’ospedale Spallanzani di Roma.

Si tratta del terzo paziente contagiato nella provincia pontina dopo la donna di Cremona in visita ai parenti a Minturno e il 53enne di Latina e il secondo accertato al Dono Svizzero di Formia.

Anche in questo caso, sono subito scattati i controlli per definire la mappa dei contatti che l’uomo ha avuto di recente per eseguire gli accertamenti su una eventuale contaminazione.

Sono circa una quarantina, intanto, le persone messe in quarantena per essere entrate in contatto con la donna di Cremona visitata a Formia, compreso il personale sanitario del pronto soccorso del Dono Svizzero.