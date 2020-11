Nella Asl di Latina sono 180 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare ocontatto di un caso gia’ noto.

Si registrano però quattro decessi rispettivamente di 66, 86, 91 e 98 anni con patologie pregresse distribuiti nei Comuni di Formia (1), di Pontinia (1), di Priverno (1),

e di Roccagorga (1).

I nuovi casi positivi, sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (21), di Cisterna di Latina (15), di Cori (1), di Fondi (18), di Formia (12), di Gaeta (5), di Itri (1), di Latina (31), di Lenola (6), di Maenza (1), di Minturno (1), di Monte San Biagio (2), Pontinia (5), di Priverno (5), di Roccasecca (1), di Sabaudia (4), di San Felice Circeo (1), di Santi cosma e Damiano (4), di Sezze (15), di Sonnino (3), di Sperlonga (3) e di Terracina (25).

I casi sono da inizio pandemia 8798 e 2137 in tutti i negativizzati.

Per il secondo giorno, quindi, stando quanto contenuto nel bollettino ufficiale della Asl di Latina, i nuovi positivi sono scesi sotto i 200. Un piccolo ma importante passo avanti che dimostra come se si rispettano le misure restrittive in atto c’è la possibilità di ridurre gradualmente anche la curva epidemiologica che negli ultimi mesi era sfuggita da ogni controllo.

Gli errori e le leggerezze commesse durante il periodo estivo, infatti, hanno inciso in modo evidente sino ad oggi portando ad un’impennata dei contagi, alle difficoltà a tracciare i contatti e quindi ad una maggiore ed incontrollata circolazione di possibili positivi, nonchè ad un numero di vittime che ogni giorno continua ad aumentare.