L’emergenza Coronavirus sta sottolineando la grande forza e la solidarietà della comunità pontina a tutti i livelli.

In particolare sono tantissime le donazioni che si stanno mettendo in campo a sostegno dell’ospedale Santa Maria Goretti e di tutti gli operatori sanitari.

Ultimo, ma solo in ordine di tempo, quello messo in campo dalla Imc Holding di Latina attraverso l’associazione Martina e la sua Luna.

L’azienda ha donato 26 broncoscopi all’ospedale Santa Maria Goretti per l’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo deciso di sostenere – spiegano Mauro Bianchi e Daniele Iudicone – l’appello dell’associazione Martina e la sua Luna per poter dotare il nostro ospedale dei dispositivi migliori per affrontare questa terribile emergenza. Naturalmente il nostro è un piccolo gesto nel mare grande della solidarietà che in queste ore sta coinvolgendo tutta la nostra provincia e l’Italia intera. Speriamo che tante altre aziende seguano questa strada, anche se ci rendiamo conto che per molti imprenditori il momento è difficile sia dal punto di vista sanitario sia da quello economico”.

Oggi il Santa Maria Goretti è stato destinato ad accogliere esclusivamente malati Covid19 e ognuno deve fare il possibile per sostenere l’operato dei nostri medici e di tutto il personale sanitario che opera in quella struttura.

“Noi da parte nostra, per quanto possibile continueremo – concludono – a sostenere l’operato dell’associazione e il suo impegno per il nostro ospedale e per coloro che in questo momento sono in prima linea in questa dura battaglia da vincere a tutti i costi“.