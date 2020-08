Un weekend all’insegna, come annunciato, di controlli sempre più stringenti al fine di verificare che i cittadini rispettassero le norme per prevenire e controllare la diffusione del Covid 19.

E’ quello che va dal 21 al 23 agosto nel pieno di un’ondata crescente i contagi in provincia di Latina a seguito dell’abbassamento della tensione e dell’attenzione da una parte e a per l’effetto di un trend di ritorno dalle vacanze estive.

L’esito delle verifiche però ha dimostrato che i cittadini stanno tornando ad aumentare la soglia di guardia.

Dal mirato servizio di controllo, effettuato dagli agenti della polizia locale, presso attività commerciali e aree pubbliche in cui erano stati organizzati eventi e manifestazioni, non sarebbero emersi atteggiamenti irrispettosi delle norme.

Tra venerdì e domenica gli agenti diretti dal comandante Francesco Passaretti hanno controllato discoteche e stabilimenti balneari senza riscontrare alcuna irregolarità.

In particolare, negli esercizi aperti e all’interno dei quali era in corso una serata con musica da ascolto, è stato verificato che non vi fosse alcuna attività danzante e che i tavoli rispettassero le norme sul distanziamento.

In nessuno dei casi si raggiungeva la presenza di 200 o più persone.

“Come annunciato – spiega il vice sindaco Maria Paola Briganti – l’impegno messo in campo dal Comune è stato massimo. Non sono state rilevate criticità e questo dimostra anche la maturità con cui i cittadini stanno affrontando queste ultime settimane di agosto. Dobbiamo infatti essere tutti consapevoli che non è possibile abbassare la guardia e che il virus, lo dicono i numeri, purtroppo sta ancora circolando tra noi. I controlli saranno ripetuti in occasione delle iniziative ancora in programma e andranno ad affiancare l’ordinaria attività che quotidianamente la polizia locale svolge a tutela della nostra comunità“.

I controlli sono stati effettuati anche a Latina Scalo e a Borgo Carso presso gli eventi autorizzati su suolo pubblico (rispettivamente la rassegna “Notti d’estate a Latina Scalo” e la Festa Patronale) e anche lì tutto è risultato in regola con distanziamento delle sedute, la sola musica d’ascolto e nessun tipo di spazio, pedana o area dedicata al ballo.

Ai mirati servizi anti-Covid si sono poi aggiunte le ordinarie attività che normalmente impegnano gli agenti della polizia locale: il monitoraggio della circolazione stradale, la rilevazione di incidenti e il presidio presso le zone a traffico limitato.