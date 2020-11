Evitare gi errori dell’estate. Evitare che si possano verificare situazioni in cui leggerrezza ed abassamento della guardia possano contribuire ad un ulteriore inalzaamento dei casi di coronavirus nel Lazio e in Italia.

E’ questo il mantra, da settimane ormai, dell’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, che sulle festività natalizie e sul Capodanno pone un “veto”.

I festeggiamenti vanno archiaviati almeno per quanto riguarda iun 2020 in cui, in effetti, l’unica cosa che probabilmente tutti i cittadini intendono fare è dimenticarlo.

Feste di piazza, con annessi spettacoli saranno lasciati nello scaffale.

“Solo un pazzo – spiega D’Amato – potrebbe pensare di organizzare assembramenti. Si potrà festeggiare in famiglia, con i contatti stretti, ma dovrà comunque essere mantenuta la distanza a tavola di un metro, ed evitare abbracci e promiscuità”.

Tutto comunque dipenderà dai dati che emergeranno nelle prossime due settimane.

“Se non diminuiscono i contagi, se non si rffredda la curva enon scende l’indice Rt saremo a chiamare serie difficiltà che non possiamo permetterci. Il mio invito è rivolto a tutti i sindaci e i prefetti del Lazio di monitorare con attenzione la situazione e a limitare le forme di assembramento. Servono responsabilità e lo sforzo di tutti per evitare di andare in zona rossa”.

Questo fine settimana, inoltre, saranno valutati, a fronte dei nuovi dati, anche possibili passaggi di altre Regioni da zona gialla ad arancione o rossa.