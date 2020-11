Il numero dei contagi in provincia di Latina, legati al coronavirus non solo non accenna a diminuire ma continua ad essere accompagnato da un numero sempre più elevato di vittime.

Stando quanto riportato nel quotidiano bollettino della Asl di Latina oggi sono ben 7 i decessi registrati in sole 24 ore.

Si tratta di persone residenti nel Comune di Bassiano (1), di Cori (1), di Latina (3), e

di Terracina (2).

Sono 236, invece i nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni con l’ennesimo boom di contagi a Latina, sono 54, seguita da Aprilia, con 23, e Formia con 22 e Fondi con 21.

Il tutto a conferma del fatto che il virus circola velocemente e in tutto il territorio camminando proprio sulle gambe delle persone che, evidentemente, continuano a non diminuire i contatti.

Gli altri casi sono distribuiti nei Comuni di Bassiano (1), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (3), di Cori (1), di Gaeta (5), di Itri (8), di Minturno (14), di Monte San Biagio (1), di Norma (3), di Pontinia (11), di Priverno (13), di S. Felice Circeo (3), di Sabaudia (5), di Santi Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (1), di Sezze (17), di Sonnino (2), di Sperlonga (2), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (22) .