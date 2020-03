di Daniela Pesoli – Cinquanta esercizi commerciali di Gaeta effettueranno consegne a domicilio alle persone che sono costrette a stare in casa a causa delle limitazioni imposte dal Coronavirus.

“Questa iniziativa – dice il sindaco Cosmo Mitrano – serve anche a rispettare le prescrizioni suggerite dal Ministero della Salute. La cosa più bella di tutto ciò, è stata la pronta risposta dei commercianti di Gaeta che hanno subito risposto e nel giro di meno di un’ora siamo arrivati alle prime 50 adesioni. Questo è un bel segnale che farà sentire meno isolate quelle fasce deboli e fragili che in questo periodo non possono recarsi a fare la spesa ed acquisti. Ringrazio tutte le attività commerciali di Gaeta e di Formia che hanno dimostrato che il Golfo è unito”.

Si tratta di commercianti, supermercati, alimentari, enoteche, pizzerie, pub, frutterie, ristoranti, pescherie, pasticcerie e profumerie che hanno aderito ad una richiesta dell’amministrazione comunale di Gaeta per alleviare la difficoltà di diversi cittadini.

Un’iniziativa chiamata “Noi 50 ci siamo” con il numero destinato a crescere con nuove adesioni.

“Nel giro di poche ore – spiega il vice sindaco Angelo Magliozzi – ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che mi hanno contattato pur non avendo un’attività commerciale, per esserci vicini anche in un modo diverso. I commercianti ci sono, ed anche noi amministratori ci siamo. La soddisfazione che anche diverse attività di Formia hanno aderito alla nostra iniziativa per garantire un servizio ai cittadini di Formia in un’ottica comprensoriale che bisogna lavorare insieme e non esistono confini perimetrali tra le città”.

Una volta raccolte telefonicamente le ordinazioni, effettueranno gratuitamente il servizio a domicilio a fasce sociali deboli, anziani con età superiore ai 70 anni e persone diversamente abili.

“Abbiamo ricevuto un segnale bello e di risalita – aggiunge l’assessore alle politiche sociali Lucia Maltempo – nonostante la paura del contagio e nonostante la distanza che si è creata nel rispettare le prescrizioni previste, noi cerchiamo di essere più vicini possibili a chi ha bisogno, siamo disponibili ad accogliere suggerimenti ed iniziative e stiamo lavorando per questo”.