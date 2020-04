“La Regione sta predisponendo un protocollo con Associazione nazionale comuni del Lazio per avviare anche per gli operatori della polizia locale i test sierologici”.

A comunicarlo in una nota il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori.

“I test saranno eseguiti direttamente dai datori di lavoro in apposite strutture autorizzate e la Regione rimborserà le spese sostenute. In questo modo – spiega Leodori – oltre alle forze dell’ordine e al personale sanitario per cui abbiamo già previsto il test, anche gli operatori della polizia locale saranno sottoposti a verifiche sierologiche appena le forniture saranno disponibili”.