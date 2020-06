Il presidente Zingaretti e l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato, lo avevano annunciato da oltre una decina di giorni.

Ed ora la volontà di tutelare la regione da possibili contagi e nuovi focolai legati alla possibilità di muoversi tra regioni è stata messa nero su bianco in un’ordinanza.

In cinque pagine, e senza possibilità di interpretazione, è scritto, nel rispetto della normativa nazionale, che non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione a:

soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario

Non si potrà viaggiare con una temperatura al di sopra dei 37,5 gradi.

“I vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all’imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C; i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco”.

Il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C deve contattare il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all’occorrenza, attiva il Sisp di competenza territoriale per la presa in carico, l’eventuale apertura della procedura di isolamento e per l’effettuazione del test molecolare, anche attraverso l’accesso presso le sedi regionali “drive in”, fino all’esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione.

Ovviamente, ha sottolineato la Regione Lazio “il divieto di circolare con una temperatura superiore a 37,5 è già previsto dal Dpcm del 26 aprile 2020.

L’ordinanza regionale si limita a ribadire tale prescrizione stabilita dal Governo non ad istituirla. Rafforza le misure di contact tracing prendendo in carico il cittadino qualora sia riscontrata una temperatura maggiore del 37,5 e avvia i controlli preposti”.

Per prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia, la scadenza del 30 giugno 2020 disposta è, inoltre, differita al 31 dicembre 2020, fermo l’obbligo degli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale.