Controllo, prevenzione, attenzione e no ad allarmismi.

Questi i capisaldi su cui la Regione Lazio sta definendo un’ordinanza per prevenire il contagio e la diffusione da Coronavirus.

La decisione, in via cautelativa, sarebbe stata assunta questa mattina nella riunione a cui hanno preso parte oltre al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, anche l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato e che in queste ore sarà sottoposta alla condivisione del ministero della Salute e dei prefetti de Lazio.

Tra le misure inserite nel testo dell’ordinanza l’obbligo da parte di chi arriva dai comuni interessati dal focolaio di effettuare la comunicazione alla Asl di competenza e l’indicazione di non recarsi al pronto soccorso per chi non ha sintomi febbrili.

Resta ferma l’indicazione di contattare per chi risiede a Roma e provincia il numero 112, il numero ministeriale 1500 per chi abita nelle altre province.

Sarà inoltre creata una rete di comunicazione e condivisione con tutti i sindaci dei Comuni della Regione sia sulle misure da adottare sia per gli aggiornamenti.

Contestualmente è stato confermato lo stop a tutte le gite scolastiche.

Cancellato anche il viaggio della Memoria dei Comuni del Lazio sui luoghi della Shoah.

Il Viaggio, patrocinato dal consiglio regionale, era stato presentato proprio venerdì scorso alla Pisana con Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz. All’iniziativa era prevista la partecipazione di oltre 700 studenti da 21 Comuni della regione, che avrebbero visitato tra l’altro la città di Vienna e poi, in Polonia, Cracovia con il suo quartiere ebraico e soprattutto il lager di Auschwitz-Birkenau.