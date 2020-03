Ultimo aggiornamento della Regione Lazio sulla diffusione del Coronavirus sul territorio regionale.

Nello specifico, per quanto riguarda la provincia di Latina sono 350 le persone in sorveglianza domiciliare, 38 i casi positivi al Covid 19, 23 i ricoverati, 10 le persone in sorveglianza domiciliare e 5 quelli trasferiti.

Resta alta l’allerta e l’invito a rispettare scrupolosamente quanto previsto nelle ordinanze regionali e del Governo per la prevenzione.

Oggi, inoltre, la regione Lazio ha avviato la campagna, su tutti i canali social della Regione Lazio, per fermare la diffusione del Coronavirus “Io resto a casa”.

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i cittadini di tutto il territorio a non uscire di casa, evitando in questo modo, in un periodo di emergenza sanitaria, contatti sociali”.

Ad annunciarlo la regione Lazio che avverte: “Bisogna restare distanti per un po’ ma uniti come Paese“.

La campagna promossa dalla Regione invita, cambiando la foto sul proprio profilo social, a far sapere a tutti di essere rimasti a casa. Collegandosi con il profilo facebook della Regione Lazio sarà possibile allegare la propria foto con l’hashtag #iorestoacasa”.