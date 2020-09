Una vera e propria impennata è quella subita dall’ondata di contagi da Coronavirus rilevati in provincia di Latina.

Una situazione che sta preoccupando soprattutto in vista della riapertura delle scuole e di una maggiore esposizione, soprattutto delle persone più fragili, ai contagi.

Gli ospedali si stanno organizzando, a giorni inizierà la campagna vaccinale per l’influenza stagionale, ma il timore cresce soprattutto perchè il virus non è mutato e non ha diminuito la propria aggressività.

Rispetto alla giornata di ieri, infatti, stando il bollettino ufficiale della Asl di Latina, si registrano 35 nuovi casi positivi.

Tutti sono trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna (1), di Cori (2), di Formia (4), di Latina (9), di Maenza (1), di Norma (1), di Roccagorga (1), di Rocca Massima (1), di Sezze (3) e di Terracina (6).

La Ssl ha comunicato anche 2 casi positivi, non residenti in provincia. Per fortuna, non si registrano nuovi decessi.

I casi sono in tutto ad oggi 876 con un indice di prevalenza scattato a 15.

La Asl di Latina, al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi, si raccomanda l’utenza di

munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati

dal Dipartimento di Prevenzione di questa ASL.