“Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 18 nuovi casi positivi, di cui 17 trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), di Castelforte (2), di Cori (2), di Formia (1), di Pontinia (1), di Latina (4), di Santi Cosma e Damiano (1) e di Terracina (4).

Non si registrano nuovi decessi”.

Questo scrive la Asl nel bollettino giornaliero sull’andamento della pandemia.

Un dato decisamente fuori scala, dato che negli ultimi giorni non si erano mai superati i 4/5 casi. E’ pur vero che si stanno eseguendo molti più tamponi e i link sono individuati in famiglie o gruppi di amici rientrati dalle vacanze

Dall’inizio della pandemia, in provincia di Latina i casi totali arrivano a quota 748, con una prevalenza di 13 casi su 10000 abitanti. Sono 542 le persone guarite e 37 le vittime. 169 restano gli infetti di cui 131 trattati a domicilio.

“Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione – si legge ancora nella nota – ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”