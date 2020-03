A Latina per monitorare l’emergenza Coronavirus è stato attivato Centro operativo di protezione civile comunale (Coc).

La decisione, attuata anche in altri Comuni del territorio pontino, è contenuta in un’ordinanza firmata dal sindaco Damiano Coletta.

Il Centro è operativo h24, per una durata di 7 giorni, e svolgerà funzioni di supporto individuate dalla direttiva della presidenza del consiglio dei ministri in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19.

“L’apertura – ha spiegato il sindaco Damiano Coletta – non rientra nella condizione assoluta ma nella discrezionalità. Ho ritenuto opportuno fare questa scelta per garantire in maniera organizzata tutti i supporti necessari per gestire questa fase di emergenza. I cittadini, in generale, stanno rispondendo con intelligenza e senso di responsabilità nel rispettare le precauzioni indicate per contenere il contagio. Mai come in questo momento serve l’apporto di tutti, dalle istituzioni, ai media, al cittadino per superare questa emergenza con la consapevolezza e senza panico”.

In particolare le misure da adottare a livello comunale sono: informazione alla popolazione, attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati, organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessare, da misure urgenti di contenimento.

Saranno organizzate azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, per assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburanti) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento.

Prevista la pianificazione o eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione dei comuni interessati o che potrebbero essere interessati da misure urgenti di contenimento e dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare eventualmente svolti dalle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotati di dispositivi di protezione individuale.