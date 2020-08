Torna a scendere, dopo che in una maciata di giorni si era verificata un’impennata legata al combinato disposto tra il ritorno dalle vacanze, n particolar modo dalla sardegna, e la partecipazione ad alcune feste.

In entrambi i casi a pesare sarebbero stati i comportamenti poco attenti in termini di distanziamento e rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus.

Oggi quindi, rispetto a ieri, sono stati registrati solo 3 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Latina (2) e di Santi Cosma e Damiano (1).

Non si registrano nuovi decessi.

Salgono a 721 i positivi e a 12,53 l’indice di prevalenza mentre sono 541 i guariti e 37 i decessi.

Dei 143 positivi attuali sono 107 quelli trattati a domicilio.