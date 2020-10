Per il secondo giorno la curva dei contagi in provincia di Latina ha subito una lieve attenuazione.

Dopo alcuni giorni di fuoco con picchi di oltre sessanta o settanta nuovi positivi registrati si respira un pochino ma questo non significa che si possa abbassare la guardia.

Il prezzo è altissimo come dimostrano le decisioni assunte nelle ultime ore che hanno portato, a fronte di un innalzamento dell’indice di prevalenza e dell’impossibilità di ricostruire i focolai e circoscriverli, ad un inasprimento di misure e divieti.

Oggi, quindi, nel bollettino ufficiale la Asl di Latina ha comunicato che, rispetto alla giornata di ieri nel territorio pontino, si registrano 29 nuovi casi positivi. I casi sono distribuiti nei comuni di Aprilia (6), Cori (1), Formia (2), Gaeta (6), Latina (6), Pontinia (1) e Terracina (7).

Non si registrano nuovi decessi mentre i casi totali arrivano a 1558 con 740 persone curate a domicilio rispetto alle 839 positive attuai. 680 i negativizzati.

Il dato di oggi, tra l’altro, con 6 nuovi casi registrati a Gaeta dimostra come il virus stia circolando senza confini precisi a livello territoriale c contrastando con l’ipotesi, avanzata in queste ore proprio dal sindaco della città del Golfo, che si dovesse attuare misure più restrittive solo nell’area nird ed in particolar modo nel triangolo Latina, Aprilia e Cisterna dove il numero dei contagi quotidiani resta alto.