Dopo il record registrato ieri per numero di contagi, erano 35 in provincia di Latina a cui si erano sommati due non residenti, oggi nel bollettino della Asl si sommano altri 9 nuovi casi.

I positivi, tutti trattati a domicilio sono distribuiti nei Comuni di Cisterna (2), di Latina (1), Sezze (1), di Terracina (3) e di Pontinia (2).

Non si registrano nuovi decessi ma l’indice di prevalenza continua a salire superando il 15%.

L’ondata continua a crescere incidendo, come sottolineato solo ieri dall’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, in modo importante sul dato regionale.

Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e ridurre i

tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi, la Asl raccomanda l’utenza di

munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati

dal Dipartimento di Prevenzione di questa ASL.

Sul territorio si continua a pagare lo scotto di un generalizzato abbassamento dell’attenzione e del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del coronavirus.

Effetto legato in parte anche ad una lettura errata dei dati che, solo grazie al lockdown e al rigido rispetto dei protocolli, aveva portato quasi a soglia zero i positivi sul territorio.