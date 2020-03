“Venendo a lavorare, ogni giorno, la mattina da Terracina a Latina continuo a vedere troppa gente per strada ma quello che mi preoccupa di più, e per cortesia non prendetela come una cosa razzista, sono i pulmini pieni di extracomunitari ammassati, senza una mascherina, senza nulla addosso, che poveracci vanno a lavorare nelle campagne”.

Questa la denuncia fatta con un video su Facebook da Marco Pannozzo, infermiere del 118 in trincea, con tutto il personale sanitario che opera fuori e dentro gli ospedali della provincia di Latina per contrastare l’emergenza Coronavirus.

“Prego chi di dovere di fare un controllo, di far rispettare le direttive perché altrimenti così tutti i nostri sacrifici saranno vani. Non rendiamo vani i sacrifici, di noi che siamo in prima linea e i vostri che siete a casa. Ma oggi ho visto quattro o cinque pulmini pieni di gente ammassata all’interno. Scusate lo sfogo ma penso a tutti noi che vorremmo stare a casa e trascorrere il tempo al sicuro con la nostra famiglia ma non possiamo”.