Il Coronavirus è diventato ormai inarrestabile. Ogni giorno si viaggia su un numero di positivi che cresce costantemente e supera di molto i 200 casi. Si stanno superando i mille nuovi positivi ogni settimana.

E purtroppo, non si ferma neanche il numero di vittime che il virus sta facendo in provincia di Latina che ormai ha oltrepassato soglia 100.

Oggi, infatti, sono altre 3 le persone decedute a causa delle complicazioni legate al Covid 19. Si tratta di pazienti residenti nel Comune di Aprilia (1), di Minturno (1), e di San Felice

Circeo (1).

Rispetto alla giornata di ieri, il bollettino della Asl di Latina comunica che si sono registrati 244 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (47), di Castelforte (7), di Cisterna di Latina (19), di Cori (2), di Fondi (12), di Formia (19), di Gaeta (13), di Itri (6), di Latina (45), di Lenola (12), Minturno (8), di Monte San Biagio (2), di Norma (2), di Pontinia (11), di Priverno (7), di Rocca Massima (1), San Felice Circeo (2), di Sabaudia (1), di Santi Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (4), di Sezze (7), di Sonnino (2), di Spigno Saturnia (1), di Terracina (9) e di Ventotene (3).

Il dato di Aprilia, oltre a quello del capoluogo, da settimane sta destando particolare preoccupazione. I nuovi positivi si vanno, infatti, a sommare, agli 845 cittadini attualmente contagiati dal Coronavirus.

Di queste sono 30 le persone ricoverate in strutture ospedaliere, mentre 501 sono i cittadini in isolamento preventivo, non contagiati, presso il proprio domicilio, perché entrati in contatto con persone positive.