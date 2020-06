Nuova giornata all’insegna del triplo zero perla provincia di Latina.

Stando il bollettino della Asl, infatti, anche oggi non si registrano nuovi casi nè nuovi decessi. E restano zero i pazienti ricoverati presso la terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

In tutto quindi sono 555 le persone risultate, dall’inizio dell’emergenza, positive al Covid 19.

L’ambasciata americana intanto oggi in visita a Roma ha regalato 100 pasti agli operatori sanitari dell’Istituto Spallanzani di Roma. Un modo alternativo per celebrare il 4 luglio che a causa del Covid-19 non potra’ essere festeggiato come gli altri anni. Il gesto e’ avvenuto al termine della visita dell’ambasciatore statunitense, Lewis M. Eisenberg, all’ospedale romano, accompagnato dal ministro della Salute, Roberto Speranza e dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Il menu’ prevede un riso integrale al salmone, un’insalata di fagioli e un gelato artigianale.