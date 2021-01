Il Coronavirus in provincia di Latina continua a correre veloce. Il numero dei contagi ha ampiamente superato quota 16mila da inizio pandemia.

Il dato non scende e la curva epidemiologica continua a restare troppo alta. L’assestamento al ribasso auspicato, grazie anche alle misure restrittive messe in atto, non si è verificato.

E’ evidente, come ha sottolineato ieri anche il sindaco di terracina, Roberta intari, ieri quando nel comune ci sono stati ben 54 casi in sole 24 ore, che le persone non stanno rispettando le regole.

Il Covid 19, infatti, per quanto insidioso può essere arginato come dimostrato nel periodo del lockdown ma solo se c’è la massima aderenza dei cittadini alle regole, in primis il distanziamento oltre che l’uso corretto delle mascherine e il lavaggio e la disinfezione costante delle mani.

Oggi i casi sono ben 312 e cinque, purtroppo i decessi registrati nel bollettino ufficiale della Asl di Latina.

Le vittime sono residenti nei Comuni di Aprilia, Formia, Terracina e Latina 2.

I nuovi positivi invece nei Comuni di Aprilia 33, Cisterna 25, Cori 2, Fondi 13, Formia 37, Gaeta 10, Latina 71, Lenola 2, Maenza 4, Minturno 21, Monte San Biagio 2, Norma 4, Pontinia 8, Ponza 2, Priverno 4, Prossedi 1, Roccagorga 5, Sabaudia 12, San Felice Circeo 1, Santi Cosma e Damiano 14, Sermoneta 1, Sezze 14, Sonnino 5, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1 e Terracina 19.