Nessun nuovo contagio anche oggi in provincia di Latina. Si conferma il trend in positivo su un territorio in cui i casi ad oggi sono 560.

Restano invariati il numero dei positivi e non si rilevano altre persone guarite. Nessun paziente è ricoverato per Covid in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Intanto nel Lazio per quanto concerne i test sierologici è stata raggiunta quota 161.536 test con una percentuale di sieroprevalenza del 2,3%.

Solo lo 0,18% è risultato positivo al test molecolare con tampone, ovvero un positivo al tampone ogni 544 positivi al test di sieroprevalenza.