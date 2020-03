“Sono in consegna 12.000 mascherine alla Asl di Latina. È stato dato mandato al direttore generale della Asl, come priorità, di seguire la situazione del Comune di Fondi”.

A comunicarlo l’assessore regionale del Lazio alla sanità, Alessio D’Amato.

La carenza di dispositivi di sicurezza soprattutto per il personale impiegato negli ospedali e nelle strutture sanitarie della provincia di Latina e del Lazio ha aggiunto in queste settimane emergenza ad emergenza.

Ogni sforzo oggi è teso, come sottolineato dallo stesso D’Amato, a gestire la diffusione del virus riducendo al massimo i nuovi casi positivi soprattutto in Comune, come Fondi, diventati cluster di riferimento non solo nella provincia di latina ma nel Lazio.

I contagi nel Comune del sud pontino, continuano infatti a crescere in maniera esponenziale e ogni presidio di sicurezza e tutela dei cittadini e del personale sanitario risulta essere fondamentale.