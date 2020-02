La Regione Lazio si sta attivando per farsi trovare è pronta nell’eventualità che il coronavirus arrivi anche su questo territorio.

Questo quanto emerso a margine della commissione regionale sanità convocata per fare chiarezza sulle misure assunte e in itinere per contrastare la diffusione del virus.

Mentre il Governo Conte sta predisponendo l’allineamento delle misure messe in atto dalle singole regioni al fine di uniformare provvedimenti e misure preventive, nel Lazio si procederà all’attivazione di uno specifico numero verde.

Si affiancherà e non sostituirà l’attività già svolta dal numero 1500 e dal 112.

Inoltre, dove sarà richiesto dalle strutture ospedaliere, si creeranno isole di pre triage nell’eventualità che vi sia un afflusso superiore a quello attuale.

“Già si sta predisponendo allo Spallanzani ma verrà predisposto anche negli altri ospedali. L’isola pre triage è composta da una serie di tensostrutture. C’è uno schema tipo di ordinanza da parte del consiglio dei ministri per le regioni che non hanno casi autoctoni – ha spiegato l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – e che prevede alcune disposizioni d’igiene pubblica rispetto ad uffici pubblici e mezzi di trasporto e alcune indicazioni operative sulle modalità di sorveglianza sanitaria domiciliare”.