Il sistema sanitario non può permettersi di ammalarsi. Lo aveva sottolineato in diverse occasioni il direttore generale della Asl di Latina, Giorgi Casati, illustrando i dati allarmanti degli ultimi giorni sui contagi da Coronavirus.

Perchè se si “ammalano” gli ospedali le cure non possono essere somministrate, i cittadini non avrebbero assistenza e il sistema imploderebbe con facilità.

Una delle priorità in una fase tanto delicata con numeri in costante ascesa è proprio proteggere gli ospedali e il personale medico e paramedico. Se un ospedale si infetta non è più in grado di curare non solo i pazienti affetti da Coronavirus ma anche i malati di tumore, i cardiopatici, i diabetici e chi ha bisogno di cure specifiche.

Ma il coronavirus purtroppo viaggia sulle gambe delle persone e colpisce senza fare distinzioni.

In queste ore il contagio, infatti, è entrato nei corridoio e nelle sale dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove un medico ed un infermiere sono risultati postivi al tampone e al Città di Aprilia dove ad essere positivi sono alcuni operatori.

Tutte le procedure in entrambi i casi sono state attivate con rapidità ed efficienza, i contatti sottoposti a tampone.