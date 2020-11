Era stato uno dei passaggi più discussi dell’ultimo decreto, quello del 3 novembre 2020, a firma del Governo Conte.

Si tratta di quello inerente l’obbligo di indossare la mascherina per i bambini anche mentre sono al banco.

Il Tar del Lazio ha confermato, infatti, l’obbligo di mascherina a scuola continuativo per chi ha meno di 11 anni, cioè per gli unici studenti che usufruiscono di lezioni in presenza mentre dalla seconda media in poi ormai è in vigire la didattica a distanza.

Il Tar, nel respingere l’istanza ha sottolineato che “non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento nelle more della celebrazione della camera di consiglio”.

Per la trattazione collegiale del ricorso proposto è stata l’udienza è stata fissata in camera di consiglio il 2 dicembre 2020.