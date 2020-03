.

“Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi. Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l’ho fatta. Grazie a tutti gli operatori della sanità, a chi mi è stato vicino in questi giorni a cominciare dalla mia famiglia”.

Con queste parole il presidente della Regione lazio, Nicola Zingaretti, annuncia su Facebook di essere guarito dal Covid 19.

La modalità scelta è la stessa, quella dei social, utilizzata tre settimane fa per comunicare la sua positività ai tamponi.

“Il mondo sta vivendo un dramma che non ha eguali nella storia moderna e l’Italia è stata la prima democrazia occidentale a dover affrontare – spiega – questa situazione con scelte molto radicali, spesso per la prima volta dal dopoguerra. Alcuni ci prendevano in giro ora stanno copiando le indicazioni che abbiamo sperimentato, facendo da apripista”.

Zingaretti, nel suo videomessaggio su Facebook, ringrazia il gruppo dirigente del Pd, ma anche chi ha lavorato in regione Lazio.

“Tra un paio di giorni sarò operativo al 100% e tornerò in prima fila e dare una mano. Ora uniti dobbiamo sconfiggere questa bestia, aiutando le persone e le famiglie, sostenendo le imprese e da subito dobbiamo cominciare a immaginare insieme l’Italia che verrà. Ci vediamo presto – conclude – per continuare questa battaglia e riprendere a ricostruire questo nostro bellissimo Paese”.