Resta ferma la posizione, almeno stando quanto stabilito nelle ultime ore, a fronte dell’impennata di contagi dell’ultima settimana in Italia e nello specifico in alcune Regione tra cui Lazio, Lombardia e Campania, di evitare un lockdown a livello nazionale.

Ma non si può continuare in questo modo perchè l’apertura effettiata nei mesi scorsi ha proddotto un abbassamento del livello di guardia che ci sia ugurava potesse essere evitato mantenendo alta la responsabilità individuale e, di conseguenza, quella collettiva.

Oggi che l’Italia ha numeri in crescita, ma fortunatamente non ai livelli di altri Paesi europei come Gran Bretagna, Spagna o Francia, è il momento di agire per evitare di rincorrre una nuova emergenza sotto ogni profilo da quello sanitario a quello economico e sociale.

In questo senso si stanno muovendo le riunione d’urgneza convocate n queste ore con il Comitato recnico scientifico ed illustrate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, almeno in parte, nel corso dell’intervista su Rai Tre nella trasmissione di Fabio Fazio.

Il punto cruciale, del nuovo Dpcm che potrebbe arrivare già domani sera, 12 ottobre 2020, sta nel comportamento delle persone che è la vera chiave per contenere e ridurre la curva.

“Stiamo valutando una serie di altre misure, come per alcuni sport dove non e’ possibile tenere la mascherina o il distanziamento”, senza pero’ dettagliare meglio, anche perche’ “domani ho una riunione con le Regioni. ‘Interverremo per evitare le feste private che in questo momento possiamo non fare e gli assembramenti, agiremo sugli orari e aumenteremo i controlli. Il 75% dei contagi sta venendo nelle relazioni familiari o nelle relazioni strette personali”.

Se al momento è escluso il lockdown nazionale è nelle ipotesi che ci possano essere dei ”lockdown mirati se ci dovessero essere situazioni di particolare difficoltà”.

La quarantena scende a 10 giorni, con i positivi che dovranno fare un unico tampone per ‘uscire’ dall’isolamento, e arriva il via libera ai test rapidi per i contatti stretti ed è previsto un aumento del ricorso allo smart working nella pubblica amministrazione.