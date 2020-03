Lo scienziato di Latina Ennio Tasciotti ha rivolto un messaggio ai suoi concittadini.

Lo ha fatto con il pragmatismo che è proprio di chi lavora nell’ambito della ricerca.

Ennio Tasciotti, infatti, è laureato in biologia molecolare alla Normale di Pisa e specializzato in medicina molecolare ed ha fatto della sua professione una vera e propria eccellenza a livello internazionale.

“Propongo di usare un pò la fantasia e di immaginare questa crisi come una battaglia tra entità microscopiche”.

Quella che il nostro paese, la nostra provincia stanno combattendo la definisce una battaglia tra entità microscopiche, una guerra in atto su mani e superfici. Noi contro il virus.

“Ci fa tanta paura – spiega Tasciotti in un video condiviso dal Comune di Latina – ma è molto piccolo, fuori dal nostro corpo non dura che qualche ora. Dal punto di vista chimico lo possiamo definire una macromolecola, sicuramente insidiosa, antipatica ma che si può far fuori con del sapone. Non si può perdere con una macromolecola. Ci vuole poco per neutralizzare questo virus, serve solo un’alta strategia. Restare uniti in questa sfida.Cerchiamo di essere più responsabili, di rispettare la vita di tutti, anche chi non conosciamo”.

Con un prezzo da pagare che definisce “abbastanza piccolo, senza farsi prendere da paura e disfattismo”.

“Sono anni che dispensiamo consigli sulla vita perfetta ed invece di approfittarne proprio adesso ci scopriamo affetti dal morbo di Cristoforo Colombo, dobbiamo andare viaggiare, scoprire. Restiamo a casa anche se non ci sono focolai attivi, se tanto “noi siamo giovani e a noi non fa nulla” perchè questo virus colpisce tutti e non guarda all’età anagrafica. Questo virus si combatte tutti insieme altrimenti vince lui. Non accade tutti i giorni di salvare l’Italia stando in pigiama“.