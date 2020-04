La fase 2 tiene banco nell’agenda politica del Governo nazionale e regionale.

Si tratta del passo più importante e delicato dopo il dilagare dell’emergenza Coronavirus che ha portato all’attivazione di misure restrittive indispensabili per evitare i contagi.

L’obiettivo deve essere capire modi e tempi per riattivare le imprese, le attività commerciali e il ritorno alla quotidianità nella consapevolezza che, almeno sino al vaccino, la convivenza con il virus e l’esigenza di evitare nuove emergenze sono l’imperativo.

Un percorso delicato che, secondo il centrodestra in Regione Lazio, deve essere frutto della concertazione, del confronti e del dialogo sul piano politico ed amministrativo e non figlio di scelte puramente calate dall’alto.

“Chiediamo si tenga al più presto un consiglio regionale straordinario e che Zingaretti sia presente in aula, a spiegare chiaramente cosa sta facendo la sua giunta per preparare la riapertura dell’attività produttive nel Lazio, invece di lanciare proclami senza contenuti sui social e nei comunicati stampa. Da quando è diventato segretario del Pd si occupa di tutto tranne che di fare ciò per cui è stato eletto, ma questa volta deve presentarsi in consiglio, perché la pesante crisi economica generata dal Coronavirus esige che l’amministrazione regionale fornisca rapidamente indirizzi precisi e piani concreti -spiegano – per sostenere imprese e famiglie”.

Secondo il centrodestra è in gioco la sopravvivenza del tessuto produttivo della regione e sono a rischio migliaia di posti di lavoro.

“Vogliamo confrontarci su provvedimenti e modalità della Fase 2 e questa maggioranza Dem, visti i tanti danni fatti agendo in deroga, non può più permettersi di negare all’aula il dibattito democratico. Quindi Zingaretti chiuda la stagione delle conferenze stampa , degli affidamenti diretti, delle ordinanze imposte dall’alto e venga in Consiglio sentire le nostre proposte”.