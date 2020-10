Test rapidi in farmacia per il Coronavirus, si può fare. Un passo in avanti sul percorso della prevenzione che in una fase così complessa potrebbe rivelarsi determinante per monitorare e controllare la diffusione del coronavirus nel Lazio.

Tutto nasce a seguito dell’iniziativa messa in campo dalla Regione Emilia Romagna dove nelle farmacie si effettuano test sierologici agli studenti e ai loro familiari gratuitamente, con risultati eccellenti anche sul fronte del decongestionamento dei drive in.

La proposta di ampliare il progetto al resto dell’Italia è stata portata sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni.

Nel Lazio su tale progetto si è già palesata la convergenza di intenti e di collaborazione tra l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato e i rappresentanti delle farmacie del Lazio.

“Sono assolutamente disponibile e felice che la rete delle farmacie si metta a disposizione della sorveglianza Covid attraverso l’erogazione dei test sierologici. Per quanto ci riguarda – spiega D’Amato – abbiamo già inserito la possibilità di organizzare il servizio di somministrazione vaccinale antinfluenzale e questa ulteriore proposta ci trova d’accordo”.

Presa di posizione favorevole e netta quella di Federfarma, la Federazione che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il sistema sanitario nazionale.

“Il gradimento dei cittadini emiliani per l’effettuazione dei test sierologici in farmacia è la dimostrazione che le farmacie sono un punto di riferimento fondamentale e facilmente accessibile, sul quale il sistema sanitario e i cittadini stessi possono – spiega Marco Cossolo, presidente di Federfarma – contare sempre e ovunque, anche nelle aree interne e più lontane dai servizi sanitari. Soprattutto in un momento di emergenza come questo, nel quale è fondamentale evitare assembramenti e avvicinare quanto più possibile i servizi di cura e prevenzione alle persone”.