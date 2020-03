La Regione Lazio continua ad intensificare la rete di strutture completamente dedicate al trattamento e alla cura di pazienti contagiati dal Covid 19.

Ad oggi sono stati potenziati i posti in terapia intensiva, allo Spallanzani, che resta centro di riferimento, si è affiancato il Columbus Gemelli.

Da oggi è attiva l’app di telemedicina Laziodoctor (per la telesorveglianza e il tele monitoraggio dei pazienti positivi e di quelli in isolamento domiciliare.

Sono state acquistate e distribuite le prime 600mila mascherine.

Ma bisogna fare di più.



“Ci sono problematiche soprattutto nei territori periferici che richiedono interventi specifici. Mi riferisco per esempio a situazioni come quella di Fondi, un cluster da attenzionare con la massima urgenza. In situazioni simili è necessario – spiega il coordinatore regionale di Forza italia Lazio, Claudio Fazzone – prendere misure straordinarie, come la possibilità di eseguire tamponi a tappeto”.

Come? Facendo un test all’intera popolazione di un centro di 40-45.000 abitanti, avremmo innanzitutto una istantanea di chi è necessario isolare.

“Con l’utilizzo massiccio di tamponi, su tutti i residenti, potremmo scovare subito i positivi e isolarli. Si tratta di un modello che viene preso come riferimento in alcune realtà nazionali ed internazionali importanti. Abbiamo alcuni esempi di successo. Mi riferisco alla Corea e adesso anche al Veneto”.

Proprio in Veneto i tamponi saranno fatti per strada e fuori dai supermercati. Attraverso questo metodo sarà possibile avviare le inchieste epidemiologiche conseguenti ed intervenire con le disposizioni di isolamento domiciliare e quarantena.



“L’obiettivo primario, lo dicono i medici e gli scienziati, è quello di interrompere tutte le possibili catene di trasmissione del virus responsabile di Covid-19.

Con uno screening esteso a tutta la popolazione di una determinata località si può arrivare a definire un quadro chiaro della realtà. Tutti coloro che risulteranno negativi ai tamponi, sia pur con tutte le dovute cautele e restrizioni che questa fase emergenziale richiede, potranno così godere di maggiori spazi di manovra e non sentirsi ‘reclusi’ nelle proprie abitazioni”.

Ora non resta che lavorare affinchè questa proposta possa trovare attuazione.

“Sottoporrò al presidente Zingaretti, – conclude Fazzone – la richiesta di promuovere un piano del tutto simile a quello adottato in Veneto, volto all’estensione degli screening su tutta la popolazione, con particolare riguardo a realtà specifiche che richiedono misure radicali e urgenti”.