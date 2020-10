I contagi salgono e la situazione resta allarmante. Le Regioni, a partire dal Lazio che nelle prossime ore, tramite l’assessore regionale D’Amato, incontrerà i ministri Speranza e Boccia, stanno cercando di correre ai ripari.

Proprio ieri sera è arrivata la nuova ordinanza a firma del presidente zingaretti che impone il coprifuoco oltre che ribadire l’esigenza di attuare in modo rigoroso e scrupoloso tutte le misure previste nel decreto della presidenza del consiglio dei ministri.

Ma anche questo potrebbe non bastare se le persone non tornano ad essere responsabili e ad evitare ogi occasione ed ogni comportamento che possa mettere a rischio la propria vita e quella di chi gli sta accanto.

Il tema era e resta quello di una sanità che sta reggendo ma che rischia di andare in sofferenza.

Proprio l’assesspre D’Amato ha sottolineato come nel Lazio mancano oggi circa 700 tra anestesisti e rianimatori.

“Spesso – spiega – i bandi vanno deserti perche’ mancano i soggetti specializzati. Stiamo lavorando per capire come far fronte nella massima rapidità a questa emergenza nell’emergenza”.

Ora i fari sono puntati sull’esigenza di far calare la curva epidemiologica schizzata in una manciata di giorni oltre i 1000 quotidiani.

“Se nelle prossime due settimane l’incidenza della curva non subirà una diminuzione o una stabilizzazione e’ chiaro che andra’ rivisto lo scenario. Abbiamo ipotizzato tutte le varie indicazioni, ma significherebbe che il lavoro messo in campo a livello regionale e nazionale non ha dato effetti sperati. Spero fermamente che tutte le indicazioni messe in campo a livello regionale e nazionale possano – conclude – nelle prossime settimane portare a una riduzione di questa curva. In questa fase hanno priorita’ il mondo del lavoro e della scuola ma c’e’ un livello elevato di mancato rispetto e di scarso rigore che non aiuta nel controllo della curva e dei casi“.