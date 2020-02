I contagi che estendono in Italia stanno provocando, come in ogni caso analogo, una vera e propria psicosi.

L’irrazionalità e la paura stanno prendendo il sopravvento sulla realtà dei fatti.

I cittadini si guardano con sospetto, si insinuano teorie cospiratorie, si leggono le notizie sottosopra confondendo anche le parole.

Ci si informa, erroneamente, su siti che riportano notizie non ufficiali e si diffida di quelle fornite dagli unici Ente preposti che sono quelli deputati a farlo.

Gli stessi giornalisti, che approfondiscono, accertano, contribuiscono ad evitare il diffondersi della psicosi, sono paragonati agli untori di notizie false.

L’infenzione si sta gestendo, nel Lazio non risultano in questo momento nuovi contagi.

Le riunioni sono quotidiane, è stata istituita anche una task force regionale a cui, da ieri, partecipano anche i rappresentanti dei medici.

Si lavora in rete, costantemente e in contatto con le autorità nazionali preposte.

In queste ore sono si stanno assumendo alcune decisioni, come la sospensione delle gite scolastiche verso le zone attenzionate del nord Italia.

La Regione Lazio ha pubblicato un decalogo, consultabile sulla pagina ufficiale dell’Ente, in cui sono elencate alcune misure preventive.

Il primo punto è no agli allarmismi ma grande attenzione.

Non si pretende, come qualcuno sostiene di evitare i contagi con il buonsenso, ma è il buonsenso che previene il primo e più pericoloso effetto di un virus che è la paura.

E’ da questa che prima di tutto non bisogna lasciarsi contagiare.